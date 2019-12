VIDÉO - Un nouveau spectacle de Noël illumine le gouffre de Proumeyssac

Audrix, France

Noël s'invite au cœur de la terre, dans le gouffre de Proumeyssac ! Pour ce Noël 2019, le traditionnel spectacle sons et lumières s'est refait une beauté. Il a été totalement réécrit grâce aux tous nouveaux équipements installés au début de l'année, notamment le mapping 3D, une technique d'éclairage beaucoup plus précise. La magie de Noël est au-rendez-vous, du 26 au 31 décembre.

Après le rodage sur les sons et lumières plus classiques pendant l'été, Noël est l'occasion d'être encore plus créatif explique Alain Frances, le directeur du gouffre de Proumeyssac : "Autant pour les sons et lumières classiques, le gouffre étant un site naturel, on reste dans de l'éclaire naturel, blanc. Pour Noël, on peut aller dans des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans la nature, comme du violet. Ça n'enlève rien de la beauté du gouffre. Une fois le sons et lumières terminés, on retrouve notre éclairage naturel qui permet de bien découvrir les richesses du gouffre."

La seule limite, c'est l'imagination

Le spectacle a été conçu par un artiste périgourdin, Bernard Maciel. Avec son équipe, ils avaient pratiquement carte blanche : "On voit apparaître le Père Noël dans un traînneau, une pluie d'étoiles, de la neige qui tombe dans le gouffre ! La seule limite, c'est l'imagination" s'enthousiasme Alain Frances. Ce nouveau spectacle est accompagné par la traditionnelle descente du Père Noël en nacelle dans le gouffre.

Mieux vaut réserver pour être sûr de voir le spectacle !

La magie opère tous les jours du 26 au 31 décembre, à 15 heures et à 16 heures. Alain Frances conseille de réserver pour être sûr de découvrir le spectacle. Vous pouvez le faire sur le site du gouffre de Proumeyssac en cliquant sur ce lien.

Tarifs :

Adultes (à partir de 16 ans) : 10,60€

Enfants (de 4 à 15 ans) : 7,40€

Etudiants (-25 ans + carte) : 8,30€

Handicapés (en fauteuil visite partielle) : 8,30€