VIDÉO - Un pianiste rennais prépare un concert ambulant à vélo

Arthur Guillemot est un musicien rennais de 35 ans, à l'arrêt depuis plus d'un an.

Un concert ambulant pour déconfiner la culture. Dans un atelier rempli d'outils et de pianos désossés à Rennes (Ille-et-Vilaine), le musicien Arthur Guillemot et l'entrepreneur Ludovic Thoris ont mis en scène le Cyclo-piano, un spectacle musical avec un concept étonnant : un piano sera installé sur une remorque tirée par un vélo électrique.

Deux heures de balade musicale en centre-ville

Ces deux Rennais sont à l'arrêt dans leur secteur respectif. "Ludovic travaille beaucoup dans l'évènementiel, c'est un secteur fermé, moi dans la musique, c'est pareil. On a besoin de travailler !", explique Arthur Guillemot.

Ce spectacle se baladera de ville en ville. La performance, non sonorisée, pourra durer jusqu'à deux heures et demi et a l'avantage d'être libre de toute contrainte technique et sanitaire. "On est autonomes en terme d'infrastructures et pour le protocole sanitaire, comme on ne s'arrête pas, il n'y a pas d'attroupement, pas besoin de places assises."

Une décoration faite de bouts de pianos

Le musicien rennais n'a pas fait de concert depuis plus d'un an. "On va pouvoir emmener la culture dehors, essayer de ré-enchanter l'espace public." Ici, c'est la musique qui vient à la rencontre du grand public. "Même là où il ne s'y attend pas, pour répondre à un besoin qui n'est pas le leur dans l'instant : ils ne viennent pas pour un spectacle mais on veut rappeler que la culture, on en a tous besoin, et cet espace public appartient à tous", rappelle le musicien de 35 ans.

La décoration est une création originale réalisée à partir de touches et marteaux de pianos récupérés sur internet. © Radio France - Maxime Glorieux

Cette performance poétique s'accompagne d'une décoration faite de bouts de pianos récupérés sur internet. "Ici, on a la partie où sont collées les touches, de manière à ce que ça fasse une structure, on a les marteaux, des bouts de cordes. Un piano, c'est un gros instrument qui est fermé donc on ne voit rien de ce qu'il y a à l'intérieur, là on l'expose à la vue de tous."

À suivre à pied... ou à vélo

Le public pourra suivre le Cyclo-piano à pied... ou à vélo, puisque le musicien et le cycliste rouleront à une vitesse de quatre kilomètres/heure. Une dizaine de dates sont déjà prévues à partir de la fin du mois de mai et durant l'été dans tout l'ouest de la France.