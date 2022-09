VIDÉO - Un théâtre délaissé depuis près de 30 ans va connaître une nouvelle vie à Pré-en-Pail-Saint-Samson

La mairie de Pré-en-Pail-Saint-Samson veut faire revivre une pépite abandonnée depuis presque 30 ans : la salle Émile-Lemaître construite en 1933. Elle a servi pendant plusieurs décennies de théâtre, de salle de spectacle et de cinéma, dans un décor art-déco.

Un théâtre délaissé depuis bientôt 30 ans va avoir une nouvelle vie à Pré-en-Pail-Saint-Samson. C'est en tout cas la volonté d'élus de la commune et d'habitants. Ils souhaitent réhabiliter la salle Émile-Lemaître, située tout près de la mairie. Elle a été construite en 1933, attenante à l'école des filles.

Le lieu a servi de salle de spectacle et de cinéma, il a gardé son style art-déco avec des peintures et des décors d'inspirations italiennes. Mais la salle n'est plus aux normes. Elle a cessé toute activité depuis 1993. Une association va être créée ce jeudi soir pour pouvoir monter des dossiers de subventions, notamment auprès de la Fondation du patrimoine et de la mission de Stéphane Bern, qui vient d'apporter son soutien pour la rénovation du théâtre de Giuseppe Tribus à La Bazouge-de-Chéméré.

Une ouverture au public à l'occasion des journées du patrimoine

Le dimanche 18 septembre, vous pourrez découvrir exceptionnellement la salle Émile-Lemaître lors des journées du patrimoine. Elle sera ouverte quelques minutes à 19h45 ce jeudi soir, avant la réunion prévue à 20h30 salle Benjamin-Merchin.