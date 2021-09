VIDEO - Un vol d'oies sauvages à l'aéroport de Nantes Atlantique

Une scène poétique à l'aéroport de Nantes : un vol d'oies sauvages en plein aérogare. Il s'agit de machines du futur Arbre aux Hérons qui doit sortir de terre en 2027, au cœur du Jardin extraordinaire. Douze oies sauvages au total, faites de bois de cèdre, de cuivre et d'acier, déplient ainsi leurs ailes au-dessus de la tête des passagers. La moitié sont visibles du public depuis le hall 2, l'autre moitié depuis la salle d'embarquement. L'installation de la Compagnie des Machines de l'île a été inaugurée lundi 20 septembre.

"C'est _un très beau symbole_, ces oies qui survolent le monde. Parce que l'aéroport est un lieu d'ouverture au monde. C'est la première étape du voyage, on souhaite qu'il soit une source d'émerveillement pour tous les passagers", souligne Valérie Vesque-Jeancard, Directrice déléguée de VINCI Airports pour la France, l'Amérique du Sud et les Caraïbes.

"Un laboratoire ouvert"

"Je ne suis pas déçu, on arrive à générer quelque chose de vivant", estime de son côté celui qui a imaginé ces machines, François Delarozière. _"_Notre terrain de jeu, c'est la rue et la ville, poursuit-il. C'est comme dans la galerie des machines, l'aéroport est un laboratoire ouvert puisqu'il s'agit de prototypes. Donc on est en permanence à observer les objets, les peaufiner et les optimiser. C'est notre travail."

Pas nostalgique de voir ses oies sauvages s'envoler ? Le directeur artistique de la compagnie La Machine assure que non. "Au contraire, les oiseaux sont faits pour être lâchés et ne surtout pas vivre en cage"!

