VIDÉO - Une arche en bois monumentale installée au Musée d'art naïf et d'arts singuliers à Laval

Une arche monumentale en bois de onze mètres de haut et de large est à découvrir gratuitement à partir de ce samedi 11 février au Musée de l'art naïf et des arts singuliers de Laval. Le Manas a accueilli pendant un mois un artiste-sculpteur en résidence, Simon Augade. Pendant 30 jours, il a vissé plus de 20 000 vis sur plus de 5 500 planchettes d'environ un mètre.

L'œuvre en bois mayennais a été montée à l'entrée de la salle d'honneur où ont lieu les expositions temporaires du musée. Simon Augade est un spécialiste des installations éphémères mais cette fois-ci, son travail pourrait bien rester visible plusieurs années. C'est en tout cas la volonté de la directrice du Manas Antoinette Le Falher.