VIDÉO - une balade en calèche dans les cimetières de Rennes

A l'occasion de la Toussaint, les cimetières de l'Est et du Nord à Rennes proposent des balades en calèche pour découvrir ces lieux sous un autre angle.

Rennes, France

Quand le cimetière peut devenir un lieu de vie ludique et agréable. En cette période de la Toussaint, les cimetières rennais se parent de toutes les couleurs, et leur fréquentation risque d'exploser. La métropole rennaise renouvelle pour la troisième année des balades en calèche dans les cimetières de l'Est et du Nord, afin de découvrir, ou redécouvrir, ces lieux qui font partie du paysage de la ville.

Au cimetière de l'Est par exemple, le coché s'appelle Francis Taligot. Accompagné de son petit-fils de neuf ans, il perpétue la tradition des balades en calèche tiré par des chevaux de trait, et il ne s'en lasse pas. Il révèle les coins parfois insoupçonnés de ce lieu, comme des stèles à la mémoire de soldats anglais, ou le carré militaire, qui a une part importante dans le cimetière.

Une balade en calèche dans le cimetière en vidéo :

Les balades sont organisées cette semaine de mercredi 30 octobre au samedi 02 novembre au cimetière de l'Est, et de mercredi 30 octobre à vendredi 01 novembre au cimetière du Nord. C'est gratuit.

Le reportage avec le coché Francis Taligot :