VIDEO - Une course d'obstacles gonflables au Mans le 29 mai

Les "Bulky Games", course de douze obstacles gonflables sur un parcours de cinq kilomètres, débarquent au MMArena le dimanche 29 mai 2022. Adresse et endurance sont nécessaires. Mais sans chrono, c'est avant tout pour "s'amuser entre amis", indiquent les organisateurs.

Drôle de sport, le 29 mai 2022, au MMArena! Le stade du Mans accueille les "Bulky Games", une gigantesque course d'obstacles gonflables! Ces structures ressemblent à celles que l'on peut trouver dans les fêtes foraines ou les bases de loisirs pendant l'été mais en beaucoup plus grand puisque le parcours est long de cinq kilomètres. Ce rendez-vous est ouvert à tous à partir de 16 ans. "Il faut tout de même avoir un petit peu d'adresse et d'assurance", prévient Laura Dufour, la directrice des "Bulky Games".

Cinq kilomètres de parcours, douze obstacles

Douze obstacles jalonnent ce parcours. "Certains sont glissants, d'autres sont agrémentés d'eau et on arrive dans une piscine avec de grosses bouées. Nous avons aussi des poutres gonflables sur lesquelles il faut marcher sans tomber", détaille l'organisatrice. "Il ne faut pas non plus avoir le vertige. Certains obstacles font 16 mètres de haut !", ajoute-t-elle. A mi-chemin entre le sport et le loisir pur, les "Bulky Games" ne sont pas chronométrés. "Le but est vraiment de s'amuser entre amis", explique Laura Dufour.

Le MMArena, lieu "idéal"

Le Mans est l'une des 12 villes de France qui accueillent, cette année, les "Bulky Games". Fin mai 2022, le MMArena sera en travaux pour la réfection de la pelouse. Le lieu, quoi qu'il en soit, est "idéal" pour accueillir l'événement, assure son organisatrice. "A la fois du fait de la proximité avec le centre ville et du fait de la structure elle-même, taillée pour les événements qui attirent beaucoup de monde", explique Laura Dufour. "Visuellement, ce sera chouette", s'enthousiasme-t-elle.. En 2019, ces structures gonflables avaient été installées sur le plan d'eau de Mansigné. Le 29 mai 2022, les organisateurs des "Bulky Games" attendent 2.500 à 3.000 personnes.

La vente des billets commence le lundi 14 mars 2022.

29€ | Pour les 500 premiers tickets

34€ | À partir du 501ème ticket jusqu’au 3 avril 2022

À partir du 3 avril, les tarifs seront progressifs jusqu’à la date de l’événement où les tickets d’entrée seront disponibles à 55€, dans la limite des stocks disponibles.