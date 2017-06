VIDEO : Une feria aux couleurs du sud-ouest… à Sainte-Suzanne !

Les fêtes de Bayonne et de Pampelune n'ont qu'à bien se tenir : la commune mayennaise a désormais sa feria ! Des centaines de personnes se sont pressées dans la Petite cité de caractère, ce samedi, pour participer aux festivités.

Comme dans le sud-ouest, on est priés de venir habillés en rouge et blanc. Et comme dans le sud-ouest, il y a des bandas, des bodegas et des spectacles taurins ! Sainte-Suzanne organise ce week-end la première édition de sa féria. Samedi, le public mayennais a pu découvrir la course landaise : une discipline où des sauteurs et des écarteurs doivent éviter des vaches qui leur foncent dessus en faisant des figures acrobatiques. Et c'est une véritable équipe des Landes, venue des environs de Dax, qui est en piste à Ste-Suzanne : la Ganaderia Dargelos. Le reportage de Claudia Calmel.

Ambiance blanche et rouge à Sainte-Suzanne ! Copier

Des courses landaises qui ont attiré plus de mille personnes, samedi, sur deux représentations.

Les curieux sont venus en nombre pour assister à la course landaise © Radio France - Claudia Calmel

Et le public semble avoir apprécié ces représentation... assez spectaculaires !

Il y aura deux autres courses landaises ce dimanche à la feria de Sainte Suzanne, à 12h30 et à 15h30. Le public sera invité à participer en 2ème partie de représentation. Les organisateurs proposeront aussi un marché artisanal et un vide-grenier dès 6h, ainsi qu'un spectacle de bandas gratuit entre 11h30 et 15h.