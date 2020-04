VIDÉO - Une jeune Béarnaise écrit une chanson pour sa mère aide-soignante

J'la vois plus le week-end, j'la vois plus la semaine

Trop d'vies à sauver, de gens contaminés

À cause de ce virus, le coronavirus

Tout l'monde n'parle que de ça

Ça m'stresse de plus en plus

Héléa chante ses angoisses. À 10 ans, cette jeune Béarnaise vit le quotidien de nombreux enfants de soignants mobilisés dans la lutte contre le coronavirus. Sa mère, Laetitia, est aide-soignante en réanimation à l'hôpital de Pau. La famille habite à Sauvelade, près de Mourenx. Mais ces derniers temps, le rythme de travail de Laetitia l'a conduite à s'exiler deux semaines dans un appartement palois.

Elle travaillait de nuit à l'hôpital. Alors pendant son absence, j'ai écrit cette chanson avec mon papa. Je demande aux gens de rester chez eux pour que tout ça s'arrête.

— Héléa

Quand Laetitia rentre à la maison, les retrouvailles ne se font pas toujours comme Héléa le souhaiterait. "Maman met des masques. Quand elle arrive, on essaye de ne pas trop s'approcher d'elle."

Je veux donner du courage à ma mère et à ses collègues.

— Héléa

Héléa chante avec l'association ADEMA 64, à Mourenx. "Je veux remercier Yannick, de l'association, qui a fait l'instrumentale."