VIDEO : Une journée de remise en selle pour les motards de Moselle

Une centaine de motards ont participé à la journée remise en selle gratuite organisée dimanche 2 avril 2017 par la sécurité routière de Moselle. Une journée encadrée par les gendarmes et des moniteurs d’auto-écoles.

Une journée de remise en selle : c'est la proposition faite comme chaque année par la sécurité routière de Moselle. Elle a eu lieu dimanche 2 avril 2017 au centre d'examen du permis de conduire de Pouilly. Près d'une centaine de motards y ont participé. Le dispositif était encadré par une quinzaine de gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière de Moselle et une poignée d'inspecteurs du permis de conduire moto.

Six ateliers pour se remettre en selle

Au programme, 6 ateliers, dont un de freinage d'urgence, mais aussi des parcours où il faut passer à vitesse réduite entre les plots, sous l'oeil des gendarmes et des inspecteurs. Il y a aussi deux ateliers pour rappeler quelques bases théoriques.

Pour le major Stéphane Meyblum, chef d'escadron départemental de la sécurité routière de Moselle, c'est une journée bien utile pour des usagers de la route souvent vulnérables.: "On met en situation les motards. L’objectif, c’est qu’ils touchent du doigt leur déficit en manière de maniabilité de leurs engins. Quand on voit certains comportements, on se rend compte que certains ont tendance à ne plus mettre en œuvre les notions de pilotage, nécessaires pour rouler en sécurité".

Bien gérer sa moto à allure lente

La nouveauté, cette année, c'est qu'au côté des gendarmes, il y a 6 inspecteurs du permis, comme Diem Sfiak, de l'auto-école des trois frontières de Sierck les bains.

Pour lui, l'intérêt de la journée, est valable que l'on soit un novice ou un habitué de la moto, d'autant qu'en Moselle, rare sont les motards à rouler l'hiver :"On le voit, il y a beaucoup de gens qui sur les premiers essais sont vraiment à la ramasse. Il faut répéter les gestes, retrouver sa position, parce qu’on est un peu raide et reprendre en main sa machine après l’hiver »

Derniers réglages, avec la sortie sur route sur 80 km, bien utile pour Christophe, même s'il a son permis depuis 9 ans, mais aussi pour sa compagne Aurélia, qui est passagère et qui n’a jamais pris de cours.

Christophe et Aurélia sont venus en couple participer à la journée de remise en selle des motards en Moselle © Radio France - Rachel Noel

En 2016, Sur les 47 tués sur les routes de Moselle dans des accidents de la route 7 étaient des motards.