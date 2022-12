VIDÉO - Une nouvelle meute de loups blancs au parc de Sainte-Croix à Rhodes

Ils sont arrivé dans le froid et sous les flocons : un temps de circonstance pour huit loups blancs, ou loups arctiques, nouveaux pensionnaires du parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes, dans le pays de Sarrebourg, depuis mercredi 14 décembre.

Les loups arrivent de Belgique, ils ont entre quelques mois et deux ans. Ils s'ajoutent à une première meute de sept individus qui ont été temporairement déplacés pour permettre aux derniers arrivants de se faire à leur nouvel environnement. "

Très rapidement ils ont fait le tour du propriétaire et se sont approprié les lieux" explique Anthony Kohler le directeur zoologique du parc, "et pour certains, c'étaient même la première fois qu'ils voyaient de la neige." La meute devrait rester dans le parc entre dix et quinze ans, durée de vie moyenne d'un loup arctique.

