VIDÉO - Une nouvelle salle à découvrir à la citadelle de Besançon : une chambrée de soldat

Une reproduction du XVIIème siècle avec tant de détails est une rareté en France, de quoi pimenter votre visite de la citadelle ! À partir du samedi 26 juin, vous pouvez découvrir la chambrée du soldat, à l'identique des chambres sous Louis XIV et Vauban. La visite exclusive de la rédaction.

Une nouvelle salle ouvre au public ce samedi 26 juin 2021, à la Citadelle de Besançon. Il s'agit d'une chambrée de soldat reconstituée, similaire à celle des régiments d'infanterie de l'époque de Louis XIV. Un modèle type qui s'est développé durant le règne du Roi Soleil, à la fin du XVIIème siècle, à l'époque de Vauban. Il y a beaucoup de détails, des choses que l'on peut toucher, de quoi faire rêver petits et grands !

Vidéo - Visite de la nouvelle salle

Un voyage interactif vers le passé

La chambrée n'était pas seulement le dortoir des soldats : ils y mangeaient, y vivaient. "Quand je visite un lieu, j'ai envie d'imaginer comment on pouvait y vivre, ça permet de se projeter et de découvrir des choses tout en s'amusant. Vous pouvez découvrir ce qu'ils mangeaient à l'époque, comment ils se lavaient, comment ils se rasaient, et même le briquet de l'époque," explique Gaelle Cavalli, responsable de la valorisation du monument Vauban.

REPORTAGE - La rédaction vous emmène en voyage, dans le quotidien des soldats de la citadelle Copier

Une troupe en costume d'époque © Radio France - Sophie Allemand

Une panneau permet de comparer votre taille à celle d'un soldat © Radio France - Sophie Allemand

Vous pouvez donc visiter la chambrée du soldat à partir du samedi 26 juin, aller essayer les costumes et même toucher les fusils en mousse pour vous prendre en photo à la citadelle ! Au début des vacances scolaires, des casques de réalité virtuelle vous permettront aussi de visiter la chambre d'un officier. Un dispositif de réalité réalisé par la société de programmation Da Viking Code et la société de maquette 3D Héritagevirtuel.