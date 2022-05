VIDEO - Une nuit avec les cerfs dans les nouveaux lodges nature du parc animalier de Sainte-Croix

Le parc animalier de Sainte-Croix, en Moselle, inaugure, mercredi 25 mai, trois nouveaux lodges nature surplombant la plaine aux cervidés. Des chalets en bois pour passer la nuit avec les cerfs, biches, daims etc. Une expérience inédite à vivre en famille ou entre amis.

La plaine aux cervidés comprenant 135 animaux. Des cerfs, biches, daims et mouflons, un étang et une forêt avoisinante. Au-dessus de cet écrin de nature étaient déjà perchés deux lodges. Victimes de leur succès, il fallait bien souvent attendre un an avant de pouvoir réserver une nuit. Le parc animalier de Sainte-Croix (Moselle) a donc décidé de faire construire trois nouveaux lodges, ils ouvrent au public ce mercredi 25 mai 2022.

Comptez environ 150 euros par nuit et par personne

Il s'agit de chalets sur pilotis de 30 à 40 mètres carrés, avec trois lits simples et un lit double. Un lodge peut accueillir les familles, jusqu'à cinq, pour un coût d'environ 150 euros par nuit et par personne. A ce prix, les curieux bénéficient non seulement d'un logement tout confort avec kitchenette, douche à l'italienne, toilettes sèches et coin détente; mais aussi d'un dîner et d'un petit-déjeuner au restaurant panoramique du parc.

Au crépuscule ou au petit matin, vous êtes seuls avec les animaux qui se baladent librement dans le parc" - Clément Leroux, responsable communication du parc animalier de Sainte-Croix

"Ce qu'il y a de magique, c'est que le soir quand tous les visiteurs du parc sont partis, vous êtes vraiment seuls avec les animaux qui sortent de leurs enclos, ils se baladent au crépuscule ou au petit matin", explique Clément Leroux, responsable de la communication du parc animalier de Sainte-Croix.

Le chalet en bois est très bien isolé, il fait frais l'été et chaud l'hiver. La toile au plafond donne un côté plus aéré. © Radio France - Rachel Saadoddine

Les lodges aux cerfs ne sont pas les seuls logements en immersion que propose le parc. Vous pouvez aussi dormir au milieu des coyotes, des ours ou encore des loups pour les plus aventureux. Petite précision : la terrasse des lodges aux cerfs donne sur la plaine, à l'arrière dans la salle de bains, vous avez vu sur un nouvel enclos pour les sangliers, avec d'adorables marcassins qui viennent de naître.

Une kitchenette, une table à manger et une terrasse surplombant la plaine aux cervidés, l'endroit idéal pour déguster le petit-déjeuner. © Radio France - Rachel Saadoddine

