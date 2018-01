La programmation de la Cité Musicale-Metz pour le premier semestre 2018 a été dévoilée ce lundi à la BAM. Avec un seul mot d'ordre : la création et l'éclectisme. En tête d'affiche notamment : Albin de la Simone, Juliette Armanet et Niska. Une carte blanche est aussi donnée à Chapelier Fou.

Metz, France

C'est parti pour une nouvelle saison culturelle à la Cité Musicale-Metz ! Venez faire le plein de spectacles et de concerts à la BAM, aux Trinitaires et à l'Arsenal. Rock, jazz, rap, électro, DJ, mais aussi danse, installations sonores et festivals, il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses - entrée libre ou bien payante : les places vont de 5 à 27 euros pour trois jours de festival par exemple -.

Une trentaine de concerts presque 70 artistes

Il y aura une trentaine de concerts et un peu moins de 70 artistes, compositeurs, chorégraphes et danseurs. Parmi les têtes d'affiche : Juliette Armanet, le rappeur Niska ou encore Albin de la Simone. "Cette saison, le maître mot, c'est "création", on a voulu vraiment faire une programmation éclectique et comme on est curieux on s'arrête pas à un seul style de musique", explique Patrick Perrin, le programmateur musiques actuelles pour la cité musicale Metz. "On a 4 projets différents à la BAM, un spectacle, un concert et un spectacle avec le ballet de Nancy", poursuit-il. Découvertes, têtes d'affiches, comme le rappeur Niksa par exemple.

Un festival sur la musique et la santé

Il y a également plusieurs festivals répartis entre le mois de janvier et celui de mars. Il y en a 5 en tout, et notamment le festival "Musique et Santé", qui s'intéresse aux effets de la musique sur le cerveau. Ce lundi 15 janvier, Chapelier Fou a donné un concert privé à la BAM lors de la traditionnelle conférence de presse pour présenter la saison.

VIDÉO - Chapelier Fou en concert privé à la BAM de Metz