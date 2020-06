VIDEO - Vacances en France : 11 sites à découvrir ou redécouvrir en Picardie

Vous avez l'intention de partir en vacances en France cet été ? Certaines de nos régions regorgent de jolis endroits à découvrir. Exemple en Picardie.

Si la réouverture des frontières à l'intérieur de l'Union européenne se profile, il n'en est toujours rien officiellement. D'ailleurs, nombre de Français privilégieront les vacances en France cet été, que ce soit par crainte du coronavirus ou par envie de soutenir l'économie nationale, après cette période difficile du confinement. Autre argument : pour beaucoup d'entre nous, les vacances risquent d'être quelque peu raccourcies, en raison du besoin des entreprises de rattraper leur retard et ainsi d'éviter la banqueroute.

Qu'à cela ne tienne, voici une belle occasion de découvrir ou redécouvrir nos régions. Et ce n'est pas pour rien si la France accueille chaque année 89 millions de touristes : notre pays regorge de sites magnifiques à visiter. Voici quelques exemples en Picardie, une liste non exhaustive et sans ordre de préférence !

Amiens : sa cathédrale, ses jardins flottants

Chantilly : son château, ses jardins, ses écuries

La baie de Somme : Le Crotoy, Saint-Valéry-sur-Somme, le parc ornithologique du Marquenterre

Compiègne : sa forêt, son palais

La cathédrale Saint-Pierre de Beauvais

Ses villages classés "Plus beaux villages de France" : Gerberoy, Parfedonval

Et les autres : Ault, Saint-Riquier et son abbaye, Ermenonville et son château, Senlis

Les sites de mémoire de la Première guerre mondiale : l'Historial de la Grande Guerre, le chemin des Dames et la caverne du Dragon

Soissons

L'abbaye de Valloires

Saint-Quentin

Et bien d'autres : le château de Pierrefonds, l'abbaye royale de Chaalis, la Ferté-Milon, les ruines de l'abbaye de Vauclair...

Et vous, qu'auriez-vous rajouté à cette liste ?