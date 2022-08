VIDEO - Venez donc prendre un cours de danses bretonnes au Festival Interceltique de Lorient !

Gavotte, An dro, Laridé, Plinn... Apprenez donc les pas de ces danses bretonnes au Festival Interceltique de Lorient.

Vous ne savez pas quoi faire de vos pieds pendant les Festnoz ? On a peut-être la solution. Au Festival Interceltique de Lorient, vous pouvez prendre des cours de danses bretonnes. Et il y en a pour tous les goûts ! De la gavotte à l'an dro en passant par le laridé et le plinn, vous trouvez forcément chaussures à votre pied.

Et pas besoin d'être un habitué. Raymond Le Lann, un passionné de danses bretonnes, décompose les mouvements sur une estrade, tout en battant la mesure, et des bénévoles se baladent dans la foule pour donner des petits conseils.