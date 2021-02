VIDÉO - Vianney a tourné son dernier clip en Bretagne...et ça n'a pas été simple !

Déjà un quatrième clip pour Vianney ! Quatre mois après la sortie de son dernier album "N'attendons pas" le chanteur, également juré dans "The Voice", vient de dévoiler un nouveau clip réalisé avec l'aide de son ami Valentin Vigniet.

"Pour de vrai" a été mis en ligne ce mercredi 24 février sur les réseaux sociaux et pendant quelques minutes, le chanteur a échangé avec ses fans à propos de ce nouveau clip. Lors de cette discussion, les deux camarades ont expliqué qu'ils avaient tourné pendant trois jours en Bretagne, dans la commune de Plouharnel, près de Quiberon dans le Morbihan.

Un clin d’œil au policier municipal

"Moi je pensais plutôt à la Loire-Atlantique mais Valentin a cherché d'autres endroits et il a trouvé Plouharnel et pendant trois jours ça a été roots," explique Vianney. "Il a fallu tourner le matin, le soir, au lever du soleil puis au coucher, sous la pluie, sous le vent, la grêle et avec les conditions de marée," poursuit Valentin Vigniet. "Franchement, respect les Bretons… Il faisait hyper froid, c’était beau et charmant mais on a bien eu froid… on en a chié," lâche, amusé, le chanteur.

Le clip de "Pour de vrai" a été tourné en une seule prise lors d'un plan séquence réalisé sur la plage de Plouharnel mais il faudra être très connaisseur pour reconnaître les lieux. A la fin du clip, un clin d’œil est adressé au policier municipal de Plouharnel, Erwan Delsaut !