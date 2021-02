VIDÉO - "Viens danser Roselyne !" : les Bretons interpellent la ministre de la Culture

L'appel de l'humoriste costarmoricain Simon Cojean a été entendu. A la fin du mois de janvier, celui qui est aussi danseur au cercle celtique de Eostiged ar Stangala a mobilisé les Bretons. Il a demandé à ses abonnés sur les réseaux sociaux de lui envoyer une courte vidéo dans laquelle ils devaient dire face caméra : "Viens danser Roselyne !"

Un moyen d'interpeller la ministre de la Culture sur l'avenir des cercles celtiques et des bagadoù amateurs. "Ils représentent 30.000 personnes privées de lien social, 30.000 bénévoles privés de sport, 30.000 amateurs qui participent à la culture artistique de notre pays et qui en font vivre des centaines d'autres," explique l'humoriste. Depuis près d'un an, ces danseuses et danseurs sont pourtant privés de répétition et de spectacle.

Dans la vidéo mise en ligne cette semaine, Simon Cojean a compilé les interventions de dizaines de Bretons qui invitent donc la ministre de la Culture à venir danser en Bretagne. La ministre de la Culture entendra-t-elle cet appel lancé par les Bretons ? Simon Cojean invite les internautes a relayé sa vidéo sur les réseaux sociaux avec le mot-dièse #viensdanserRoselyne.