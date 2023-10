VIDEO - "Visions d'avenir", le doc qui retrace les 10 ans du Festival International du Film de St Jean de Luz

En 2023, le Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz souffle ses 10 ans. 10 éditions durant lesquelles plus de 250 films ont été projetés, plus de 350 personnalités du 7ème art sont venues au cinéma Le Rex, plus de 30 master class ont été proposées aux festivaliers permettant de présenter les métiers du cinéma ou à des réalisateurs de raconter leur vision et leur approche du cinéma.

Pour fêter cet anniversaire, c'est Patrick Fabre, le directeur artistique du festival, qui a résumé ces 10 années dans un documentaire projeté lors de la soirée d'ouverture de cette édition 2023. "Visions d'avenir : 10 ans de festival" revient sur les moments forts, les palmarès, les anecdotes...

