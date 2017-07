VIDEO - Visite de la cave de Gan Jurançon

Ce vendredi 21 juillet la cave de Gan - Jurançon organise une journée portes ouvertes. France Bleu Béarn vous emmène en visite vidéo dans cet établissement qui est le 1er site touristique du Béarn et la 3ème entreprise la plus visitée en France.

La cave coopérative de Gan - Jurançon créé en 1949 propose une journée portes ouvertes ce vendredi 21 juillet, l'occasion de découvrir les coulisses de la fabrication de ce vin qui a baptisé Henri IV en 1553. Près de 5 millions de bouteilles sont produites par an avec 3 millions de blanc doux, 1 million de blanc sec et 1 million d’appellation Béarn (600 000 de rouge et 400 000 de rosé). Cette cave coopérative travaille avec 300 producteurs répartis sur 25 communes entre les gaves de Pau et d'Oloron.

La récolte du raisin à la main, les pressoirs pour extraire le jus, les cuves de fermentation où le jus reste 2 à 3 semaines après les vendanges, le chai de vieillissement où règne une température de 14° avec ses cuves d'élevage en inox permettant de stocker 16 500 hectolitres, le centre d'embouteillage et distribution.

Visite de la cave de Gan - Jurançon, la vidéo

En compagnie de Loïc, guide à la cave, les secrets de ce doux breuvage vous sont dévoilés lors de cette visite en vidéo de la cave de Gan Jurançon.

