VIDEO - Visite de la nouvelle exposition du FRAC en avant-première, en attendant la réouverture

Le Fond régional d'art contemporain de Franche-Comté, FRAC, se tient prêt à rouvrir ses portes dès que possible. Sa nouvelle exposition est installée. Intitulée "Danser sur un volcan", elle explore les contraintes extérieures de la danse sur le corps humain avec des installations participatives.

"Danser sur un volcan", c'est le nom de la nouvelle exposition du FRAC (Fond régional d'art contemporain) de Franche-Comté, à Besançon, dans le Doubs. Trois salles avec des photos, des vidéos et des sculptures qui explorent la danse et le corps humain. Les visiteurs sont également invités à participer à travers plusieurs installations et performances live.

En attendant la réouverture des musées, visitez en avant-première l'exposition avec sa commissaire et directrice du FRAC, Sylvie Zavatta.

Un vélo est disponible à l'entrée de l'exposition pour déambuler en équilibre dans le hall. - FRAC