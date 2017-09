VIDÉO - Visite du musée de la fabrique de pain d'épices Mulot & Petitjean

Le musée de la fabrique de pain d'épices Mulot & Petitjean a été inauguré ce mercredi. On vous fait visiter ce lieu qui sent bon le miel et l'anis.

Mulot & Petitjean continue de s'étendre et de se développer ! Plus de 220 ans après sa création, la fabrique de pain d'épices s'est agrandie l'année dernière, avec 1000 mètres carrés de surface en plus. Et très récemment, l'entreprise a ouvert...son musée, inauguré ce mercredi, mais déjà ouvert au grand public depuis le 22 juin dernier.

400 mètres carrés pour les amoureux de pain d'épices

400 mètres carrés rien que pour les amoureux de pain d'épices (et de nonnettes) qui vont pouvoir découvrir les secrets de fabrication (mais pas tous, quand même) du célèbre produit de la maison.

Trois parties, de l'histoire à la fabrication du pain d'épices

Le musée se compose de trois parties : l'histoire de la maison Mulot & Petitjean, le visiteur pénètre dans une reconstitution du bureau de l'arrière grand-père de Catherine Petitjean, la directrice de Mulot et Petitjean. Des tableaux interactifs des acteurs importants de la fondation de l'entreprise (Barnabé Boittier, Louis Mulot et Auguste Petitjean) sont accrochés au mur, et ils conversent entre eux via l'audioguide du visiteur, pour expliquer l'histoire de la maison Petitjean.

On apprend aussi que le pain d'épices est né en Chine, et servait de ration aux cavaliers de Gengis Khan... Il est ensuite arrivé en Europe via les Croisades, et sur la table des Ducs de Bourgogne grâce à Marguerite de Flandres, l'épouse de Philippe le Hardis, qui en était visiblement très friande.

Les portraits de ceux qui ont fait Mulot&Petitjean. © Radio France - Soizic Bour

Parcours sensoriel

Ensuite, dans la salle qui s'appelle "Le Quai", parce que située sur un ancien quai de déchargement, on a la présentation des différents ingrédients avec un vrai parcours sensoriel avec la découverte des épices. Les visiteurs peuvent humer des bocaux pour découvrir quelle épice se cache à l'intérieur.

Les fameux bocaux mystère...Il faut découvrir quelle épice ils contiennent. © Radio France - Soizic Bour

La fabrication, étape par étape

Puis, on pénètre dans "L'atelier", là où chaque étape de la fabrication du pain d'épices est expliquée...par les employés eux-mêmes. "Ils ont accepté de se prendre au jeu et de se faire filmer", explique Catherine Petitjean, la directrice de l'entreprise. C'est ainsi qu'on peut se faire guider dans la fabrication de la pâte mère et de la pâte braquée par Jean-Louis, de l'utilisation du laminoir par Teddy ou encore de l'élaboration des célèbres nonnettes par Philippe et Florence.

Des baies vitrées pour regarder les employés travailler

Ces mêmes employés que les visiteurs peuvent regarder travailler, car deux baies vitrées donnent directement du musée sur la fabrique. Il y a eu 2000 visiteurs déjà depuis l'ouverture du musée le 22 juin dernier et la maison table sur 10 000 sur un an.