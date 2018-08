Metz, France

Les chantiers du Klub, le nouveau cinéma de Metz (Moselle), se terminent. L'ancien "Palace", passé sous la houlette de Kinépolis, va ouvrir ses portes le 30 août. Tout l'intérieur du cinéma a été refait. Il devrait pouvoir accueillir 930 visiteurs sur plus de 4 étages et un sous-sol.

Voici à quoi devrait ressembler la devanture du nouveau cinéma. - Page Facebook du Klub Metz

Parmi les nouveautés, un accès handicapé (absent au Palace), de nouveaux sanitaires (2 toilettes par étage pour 2 toilettes uniques auparavant) ou encore de nouveaux sièges "plus confortables". Un espace de vie avec des sièges et des fauteuils sera proposé au public avec un stand snacking. Au menu : des quiches salées, des pizzas, des planches de charcuterie, de fromage ou des cocktails. C'est, selon la direction de Kinépolis, l'occasion pour les spectateurs de partager leurs impressions sur le film autour d'une collation.

Le hall du Klub en plein travaux. © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Les travaux ont été financés dans leur intégralité par Kinépolis à hauteur de 2,5 à 3 millions d'euros. La société espère pouvoir attirer 200 000 visiteurs par an dans ce cinéma qui devrait être classé "Art & Essai". Il aura 2 ans pour obtenir la classification. A titre d'exemple, l'ancien Palace réunissait 160 000 spectateurs annuellement. Les tarifs, eux aussi, changent : comptez 8,90 euros pour une place au tarif normal. C'est 1,20 euros de plus qu'au Palace. La carte "10 séances" sera vendue au prix de 65 euros pour 57 euros auparavant.

Deux autres cinémas Kinépolis devraient voir le jour. Le premier au centre commercial Muse, le second au Waves. Leur date d'ouverture devrait être effective fin 2019 début 2020 selon la mairie. Le cinéma Caméo-Ariel, lui, fermera définitivement ses portes le 29 août.

On vous fait la visite sur France Bleu Lorraine :