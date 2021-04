VIDÉO - Visite surprise d'Indochine au Vélodrome à Marseille

Au lendemain de l'annonce du report du concert anniversaire d'Indochine au Vélodrome à Marseille, le chanteur et le batteur du groupe ont visité le stade. Ils donnent rendez vous au public le 11 juin... 2022.

Nicola Sirkis, le chanteur d'Indochine et son batteur Ludwig sur la pelouse du stade Vélodrome à Marseille

Nicola Sirkis, le chanteur d'Indochine, s'est rendu ce jeudi après-midi au stade Vélodrome à Marseille. Avec son batteur, il est venu repérer les lieux où la tournée anniversaire du groupe passera finalement avec un an de retard, le 5 juin 2022. Les billets qui avaient été vendus pour cet été restent valables, mais ils sont remboursables jusqu'au 31 août. "Il reste des places encore à Marseille" a indiqué Nicolas Sirkis.

Le leader d'Indochine s'est dit impressionné par le stade. Il a même poussé un "ouah !" en sortant du tunnel des joueurs vers la pelouse. "Ça m'avait fait un effet incroyable la première fois que j'ai fait le stade de France en 2010, raconte Nicola Sirkis. Depuis, je n'ai plus le trac. Mais là, ça m'a fait un effet ! On a une sorte de mur englobé dans une sorte de cocon. Mais on va y aller quand même."

Un souvenir de soir de match à Marseille

Nicolas Sirkis se souvient aussi de son dernier concert à Marseille, au Dôme le 7 septembre 2018, le soir où l'OM affrontait au stade Vélodrome l'équipe allemande de Leipzig en quart de finale en Ligue Europa. "On était arrivés de Montpellier à bord d'un bus immatriculé en Allemagne, raconte le chanteur. C'était le truc qu'il ne fallait pas faire ce jour là. On s'est fait insulter !" Fort heureusement, l'Olympique de Marseille avait gagné le match.

Lors de la visite du Vélodrome ce jeudi, le chanteur et le batteur d'Indochine ont également annoncé qu'ils allaient profiter de cette année de report pour préparer un nouvel album. "Il sortira avant ou après la tournée, dit Nicola Sirkis. Mais on chantera en tout cas de nouvelles chansons."

