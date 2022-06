L'un des plus grands voiliers au monde, le "Juan Sebastián de Elcano", est amarré dans le bassin Vauban à Saint-Malo. Il est possible de monter à bord gratuitement et sans réservation ce jeudi et ce vendredi.

VIDÉOS - Visitez l'un des plus grands voiliers au monde à Saint-Malo

Pas besoin ni de réserver, ni de payer pour monter sur le voilier. Le public peut visiter les parties extérieures du navire ce jeudi 30 juin et ce vendredi 1e juillet entre 16 heures et 21 heures. Ce vendredi, un autre créneau est disponible : entre 10 heures et 13 heures.L'à ce vendredi 1e juillet.

"Impressionnant", "surprenant", "exceptionnel", les visiteurs multiplient les superlatifs pour décrire ce voilier, à l'eau depuis 1928. "Cela fait cinquante ans que je suis Malouine, c'est la première fois que j'en vois une de cette taille", raconte Virginie, ébahie. Pourtant c'est la quatrième fois que ce voilier vient à Saint-Malo, sa dernière visite date de 2012.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce navire fait escale dans la cité corsaire à l'occasion du premier tour du monde réalisé par l'Espagnol Juan Sebastián de Elcano, d'où le nom de ce voilier. "Nous voulons faire connaître au plus grand nombre l'épopée de cet explorateur", explique le capitaine, Manuel Garcia Ruiz. "Pourquoi une escale à Saint-Malo ? Parce qu'il y a 500 ans, lors de ce voyage, il y avait 15 Français à bord, dont un Malouin."

La Ville va recevoir une plaque pour commémorer la mémoire de ce navigateur malouin.

Les remparts de Saint-Malo depuis le voilier. © Radio France - Lucie Amadieu

Former les marins espagnols

À bord, se trouvent 257 jeunes espagnols. "La fonction première de ce bateau est de former nos marins, c'est-à-dire les futurs officiers de l'armée. Par ailleurs, nous agissons comme des ambassadeurs de l'armée espagnole", explique le capitaine dans sa salle de commandement. Au total, ces hommes sont à bord pour six mois.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quand visiter ce voilier ?

Pas besoin ni de réserver, ni de payer pour monter sur le voilier. Le public peut visiter les parties extérieures du navire ce jeudi 30 juin et ce vendredi 1e juillet entre 16 heures et 21 heures. Ce vendredi, un autre créneau est disponible : entre 10 heures et 13 heures. Le voilier reprend la mer ce dimanche 3 juillet, direction l'Espagne.