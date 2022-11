VIDEO - Vivez en direct l'illumination du marché de Noël de Strasbourg

Lumières, vin chaud, pain d'épices et chants de Noël : le 452e Christkindelsmärik s'ouvre ce vendredi à Strasbourg. Le marché de Noël et ses 300 chalets se déploient à travers le centre-ville jusqu'au 24 décembre à 18h.

Les chalets se répartissent sur les places Broglie, de la Cathédrale, du Château, Kléber, du Marché-aux-Poissons, du Temple Neuf, Saint-Thomas, Benjamin Zix, sur la terrasse du Palais Rohan ainsi que dans les rues Gutenberg et des Hallebardes. Sur la place Kléber, l'incontournable sapin , haut de 30 m, sera illuminé pour la première fois ce vendredi à 19h et éclairera le coeur de Strasbourg tous les jours, jusqu'à 23h.

Suivez le coup d'envoi des illuminations en direct

La retransmission en vidéo sera disponible ici sur cette page dès 18h50, heure de l'inauguration officielle et du coup d'envoi des illuminations.

Mais avant, plongez-vous dans l'ambiance de Strasbourg, capitale de Noël avec l'émission spéciale de France Bleu Alsace dès 16h, à suivre sur l'antenne, sur francebleu.fr et sur l'application mobile ICI. Et demain samedi, on reprend une louche de vin chaud et de bredele avec une émission spéciale sur France 3 Alsace et France Bleu Alsace , de 11h à 12h. Hervé Aeschbacher et Yzabel Chalaye, pour France Bleu Alsace, seront en direct pour vous présenter les animations.

Le marché de Noël de Strasbourg côté pratique

Le marché de Noël de Strasbourg se tient du 25 novembre au 24 décembre à 18h. Les chalets sont ouverts de 11h à 20h tous les jours. Strasbourg Capitale de Noël se poursuivra jusqu’au 2 janvier 2023 au Village de l’Avent.

Pour vous restaurer tranquillement, des zones de convivialité sont mises à votre disposition sur les différentes places du marché de Noël.

