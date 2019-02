VIDÉO - Vivez en direct le jumping international de Bordeaux

Bordeaux, France

Evénement incontournable des amateurs de sports équestres depuis plus de 30 ans, le Jumping international de Bordeaux est de retour. Les meilleurs cavaliers du monde sont réunis du jeudi 7 au dimanche 10 février sur la piste du parc des expositions de Bordeaux-Lac. La compétition accueille au total 19 épreuves, et notamment une étape de la coupe du monde de saut d'obstacles, une finale de la coupe du monde d'attelage, et une épreuve indoor derby ; les 300 meilleurs cavaliers et plus de 500 montures.

Une sélection du meilleur de la compétition en direct est à retrouver en direct vidéo ci-dessous et sur notre page Facebook grâce aux images de France 3 NoA : Vendredi 8 février à 19h30 : Derby 5 étoiles ; Vendredi 8 février à 22h15 : Devoucoux Indoor ; Derby Samedi 9 février à 20h30 : Coupe du Monde Longines FEI ; Dimanche 10 février à 14h00 : Grand Prix Land Rover. Les commentaires sont assurés par le journaliste sportif de France Télévisions, Nelson Montfort, par Guy Rechenmann, commentateur, et Pascal Renauldon, consultant.

Emission spéciale de France Bleu Gironde samedi

De son côté, France Bleu Gironde vous donne rendez-vous en direct samedi 9 février à partir de 16h avec Philippe Vigier et ses invités pour trois heures d'émission spéciale.

