VIDEO - "On voyage dans le passé" aux Journées Médiévales du Château de Bourdeilles en Dordogne

Le Château de Bourdeilles organisait ce week-end des 30 et 31 juillet les premières Journées Médiévales et Renaissance, en partenariat avec l'association l'Âme des armes. Au programme : combat, initiation aux armes et démonstration des tortures de l'époque.

Le temps d'un week-end, le château de Bourdeilles replonge à l'époque médiévale. Partout dans les jardins et dans la cour, les chevaliers sont de sortie, en armure et avec leurs plus belles épées. Le château organise ce week-end des 30 et 31 juillet les premières Journées Médiévales et Renaissance, en partenariat avec la compagnie l'Âme des armes. L'occasion pour les Périgourdins et les vacanciers de découvrir des costumes d'époque, d'en apprendre plus sur les armes utilisées ou encore de découvrir comment fonctionnaient les sentences au Moyen-Age. Des démonstrations et des spectacles sont organisés tout au long de la journée.

Une cinquantaine de personnes se sont investies pour proposer ces ateliers et ces démonstrations.

Les membres de l'association Sanctis Draconis se préparent au combat médiéval. © Radio France - Lise Roos-Weil

Une touriste expérimente les outils de torture de l'époque, présentés par l'association Les Rives du temps. © Radio France - Lise Roos-Weil

Les enfants découvrent le maniement des armes. © Radio France - Lise Roos-Weil

Concert de Vièle au coeur du château de Bourdeilles. © Radio France - Lise Roos-Weil

