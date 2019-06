VIDEO : Yves Coppens invité du Musée national de préhistoire pour les Journées de l'archéologie.

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, France

C'est le préhistorien le plus célèbre au monde, depuis la découverte de notre ancêtre Lucy en 1974 en Ethiopie, le paléontologue Yves Coppens est invité du Musée national de préhistoire des Eyzies, pour une conférence ce samedi 15 décembre, à l'occasion des 10èmes journées nationales de l'archéologie. En Dordogne, Yves Coppens a présidé pendant sept ans le comité scientifique international chargé de la préservation de la grotte de Lascaux.

La préhistoire, une discipline qui s'est construite en Périgord.

Les préhistoriens ont pour habitude d'attribuer la naissance de leur discipline à Jacques Boucher de Perthes, qui fut le premier, au milieu du XIXème siècle, à avoir l'intuition que des silex taillés et des ossements découverts dans la même couche de terrassement étaient contemporains. Mais la préhistoire s'est ensuite développée en Périgord à la fin du XIXème et au début du XXème siècles grâce à des défricheurs notoires tels que Peyrony, Lartet, ou les abbés Breuil et Glory. C'est de cette époque que date l'utilisation de noms de lieux pour désigner certaines cultures préhistoriques. _"_la Dordogne est vraiment un des grands berceaux de la préhistoire- explique Yves Coppens - ce qui explique pourquoi Le Moustier a donné le moustérien, et La Madeleine le magdalénien."

Lascaux ne va pas mal mais reste fragile" - Yves Coppens

Yves Coppens a présidé pendant sept ans le comité scientifique international, chargé de la préservation de la grotte de Lascaux. Aujourd'hui, il est rassurant mais prudent : "La grotte de _Lascaux va mieux parce que - hélas ! - on l'a fermée_, ce qui lui a permis de retrouver son équilibre. Elle reste fragile, mais grâce aux études scientifiques, on sait maintenant comment agir sur les facteurs qui font apparaître les petites taches noires, les vermiculations qui apparaissent de temps en temps." Yves Coppens est pourtant favorable à une réouverture de la grotte authentique à quelques visiteurs.

La conférence d'Yves Coppens au Musée national de préhistoire aux Eyzies aura lieu le samedi 15 juin à 18h30 ; l'entrée de l'auditorium est gratuite mais attention ! le nombre de places est limité. A L'occasion des 10èmes journées nationales de l'archéologie, 16 sites sont ouverts en Dordogne du vendredi 14 au dimanche 16 juin, leur liste est ici.