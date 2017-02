VIDEO - Yves Jamait : " avant de monter sur scène, on déconne beaucoup avec les musiciens"

En pleine tournée du dernier album "Je me souviens", Yves Jamait s'est prêté au jeu du "Grand témoin" de France Bleu Bourgogne. La politique, le sport, la musique, les amis... le chanteur dijonnais a passé deux heures dans les studios de France Bleu Bourgogne. Un moment convivial et très détendu.

Yves Jamait, la tournée "Je me souviens" c'est 120 dates. Comment faites-vous pour chaque soir être toujours aussi motivé ?

A vrai dire je ne me pose même pas la question. C'est juste évident. J'ai la chance de jouer avec des musiciens qui ont la même "banane" que moi. Chaque soir, on fait un film juste avant de monter sur scène qui s'intitule H-5. C'est devenu au fil des dates, un feuilleton que les gens suivent pas mal. On est dans une effervescence où on déconne pas mal ! Jusqu'à l'âge de 40 ans, je me suis levé à 7 heures avec un petit chef sur le cul. Même très fatigué, je vais sur scène avec le sourire.

Lorsque vous êtes sur scène, vous "cabotinez" un peu. Est-ce que vous prenez des cours de théâtre ?

Non, c'est instinctif. Et puis je n'ai pas cette prétention là. C'est un travail le théâtre. J'aurais pu avoir des pré-dispositions. Je salue Benoit Lambert (directeur du Théâtre Dijon Bourgogne, NDLR) avec qui, j'ai joué une pièce sur Jean Guidoni,* mais le théâtre, c'est autre chose.

On trouve vos albums sur tous les sites de téléchargement légaux. Est-ce que c'est incontournable selon vous ?

Pour ma maison de disque, c'est oui ! La question que je me pose, c'est comment se fait-il que des intermédiaires touchent de l'argent alors qu'ils n'ont rien à voir entre le producteur et l'artiste ? Ils se positionnent entre tout ça et touchent de l'argent. C'est plutôt ça qui me dérange. Après, que les gens aient accès à mes chansons, c'est très bien.

* Jean Guidoni : chanteur français.