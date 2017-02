VIDEOS | 14 bidulos circulent dans le centre-ville pour le carnaval de Strasbourg

Cette année, à la place des chars, quatorze "bidulos" ont roulé dans le centre-ville pour le carnaval de Strasbourg, sous les yeux de plusieurs milliers d'Alsaciens. Ces bidulos sont des créations métalliques montées sur roulettes soutenues par des bénévoles, elles ont rencontré beaucoup de succès.

Le soleil était au rendez-vous pour le carnaval de Strasbourg ce dimanche. Plusieurs milliers de personnes se sont massées dans le centre-ville sur un parcours de deux kilomètres entre la place de l'étoile et la place Gutenberg pour assister à la cavalcade avec cette année, une nouveauté : à la place des traditionnels chars, quatorze "bidulos", des créations en métal et papier mâché montées sur roues et poussées par des bénévoles, ont défilé.

Malgré le succès des bidulos et des troupes de danseurs et musiciens, d'autres ingrédients plus classiques ont toujours autant de succès : les bonbons et les confettis, financées par la mairie de Strasbourg et livrées à chaque troupe avant le jour J, explique Laurence, membre de l'association organisatrice Arachnima :