[VIDÉOS] À Tours, chaque représentation des Nuits Renaissance attire autant de monde que Les illusions de la Cathédrale

Un mois après le lancement des "Nuits Renaissance", plusieurs milliers de Tourangeaux et de touristes ont déjà assisté à ce spectacle son et lumière gratuit projeté quotidiennement à 22H45. Au mois d'août et jusqu'au 7 septembre, la projection débutera à 22h15.

Tours, France

Depuis le 29 juin, et la première projection de ce spectacle son et lumière sur la façade du musée des Beaux Arts de Tours, des dizaines de milliers de visiteurs ont déjà assisté aux projections gratuites. Onze scènes sur des thématiques variées retraçant l'histoire de l'art de l'époque Renaissance. Contrairement aux années précédentes où le spectacle était projeté sur la cathédrale Saint Gastien, il n'y a plus qu'une seule représentation chaque soir, au lieu de deux. Et dès ce jeudi 1er août, jusqu'au 7 septembre, la projection (dont le programme est à retrouver ici) débutera à 22h15.

Des curieux venus pour près de 20 minutes de spectacle et qui, comme Agnès, sont pour la plupart des habitués. "Je viens chaque année car je trouve ça super. C'est quand même mieux que de rester tout seule devant sa télévision ! "

Azays vient aussi depuis quelques années. Si cette étudiante tourangelle apprécie ce son et lumière, elle émet malgré tout quelques réserves. "En comparaison des spectacles sur la cathédrale Saint-Gatien, celui-là était plus orienté sur l'histoire. Donc c'est intéressant pour les gens de la région qui connaissent le coin mais c'était trop visuel pour des touristes qui ne sont pas trop au courant de l'histoire locale. "

40.000 personnes sont attendues d'ici la fin de l'été

Pourtant cela ne semble pas déranger Noélia. Venue avec une amie, cette touriste madrilène n'a pas hésité à traverser l'Espagne et la France pour se rendre à Tours. " Nous sommes venues ici pour voir ce spectacle car on nous en avait parlé. Je le trouve vraiment intéressant et j'invite les touristes à en faire de même. "

Le parc du musée des beaux-arts peut accueillir jusqu'à 1500 personnes d'où l'intérêt d'arriver un peu en avance. © Radio France - Yvan Plantey

Alors que le spectacle devant la cathédrale St Gatien attirait de 70.000 à 90.000 spectateurs, cet été la municipalité table plutôt sur 40.000 personnes. Compte tenu du fait qu'il n'y a plus qu'une représentation quotidienne, au lieu de deux les étés précédents, la fréquentation se maintient donc au même niveau.