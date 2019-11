VIDÉOS - Ambiance de folie à Paris Bercy pour la finale des Worlds de League of Legends

Paris, France

La folie s'est emparée de l'Accor Hotels Arena de Paris ce dimanche 10 novembre pour les finales des championnats du monde de League of Legends. Même si les européens de G2 se sont inclinés trois manches à zéro face aux asiatiques de FunPlus Phoenix, la victoire de l'ambiance était bien du côté des 20.000 spectateurs de Bercy.

Baguettes, bérets et cosplay

Dans le public, une ambiance bon enfant et les français qui arborent leurs plus beaux bérets, leurs plus belles baguettes ou bien leurs plus beaux costumes issus de l'univers du jeu. Une belle image du pays, retransmise devant près de 200 000 spectateurs rien que sur la plateforme O'Gaming, mais aussi devant les viewers de France TV et des multiples chaînes de streaming à travers le monde : on estime que près de 100 millions de fans ont pu suivre la finale depuis chez eux.

Le championnat du monde 2020 aura lieu en Chine, à Shanghai.

VIDÉOS - Folle ambiance pour les Worlds de League of Legends 2019