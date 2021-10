VIDEOS - Bolbec : la Coincaux'folie, une course de canards où il ne faut pas se prendre au sérieux

L'idée est décalée. Mais elle a plus. "Ca a son charme", sourit Thierry un des participants à cette course de canards organisée ce samedi par la ville de Bolbec. Plus de 2.000 canards ont été vendus. L'argent récolté servira à financer le voyage en Allemagne des jeunes sapeurs-pompiers de la ville l'année prochaine.

Un course déjà appréciée

"C'est vrai qu'on a été surpris quand on a appris cet événement. Au début on s'est interrogé, une course de vrais canards ? mais on avait pensé aux canards en plastique", raconte Thierry à France Bleu Normandie. Il a aligné plusieurs canards sur la ligne de départ. "On verra la résultat à la fin", poursuit-il.

"C'est un super événement. Ca faisait longtemps qu'à Bolbec il n'y avait pas eu de chose comme ça. Nous on s'ennuie un peu", se désolent Jérémy et ses amis. Ils ont tous entre 10 et 11 ans. "Là cette course il y a du suspens, de la concurrence. C'est extraordinaire", soutiennent-ils. Eux aussi participent à cette course. Les 20 premiers de chaque course sont retrouvés en finale vers 16h30.

Plusieurs centaines de canards ont franchi la ligne d'arrivée. © Radio France - Bradley de Souza

"Il ne faut surtout pas se prendre au sérieux"

La course a pour but de financer un voyage en Allemagne pour les jeunes sapeurs-pompiers de la ville. Ils sont 34. Et partent l'année prochaine. "L'idée à la base c'était aussi de mettre en valeur la patrimoine de la ville et aussi la rivière qui n'est pas très bien perçue avec les inondations, etc", explique Pauline, chargée de communication à la mairie de Bolbec.

Avec ses collègues, ils ont eu l'idée de cette course. "C'est plutôt rare, c'est décalé. Et il ne faut surtout pas se prendre au sérieux pour venir ici. Ce n'est pas la peine", sourit-elle. Elle ne s'attendait pas à un tel succès, quelque 2.000 canards vendus. "On aurait pu en vendre plus, mais on n'en avait plus", admet-elle.

Les participants demandent déjà à ce qu'il y ait une deuxième édition l'année prochaine. "Pas sûr", répond Pauline "mais on a plein de projets et d'idées sympas à la mairie", conclut-elle.