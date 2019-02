VIDEOS - Carnaval de Sarreguemines : "On fait la fête sans gêne"

Sarreguemines, France

L’après-ski, c'était le thème de cette 64e édition du carnaval de Sarreguemines. Mais on a vu également des gens déguisés en plots de chantier, en pirates, en mignons, il y avait tous les personnages d’Alice au pays des merveilles et des costumes traditionnels vénitiens, "j’ai mis quatre mois à le fabriquer. Et moi, je l’ai acheté au théâtre de Metz, il y a du choix et ce n’est pas cher".

Etre quelqu'un d'autre

La magie du carnaval, c'est d'être quelqu'un d'autre le temps d'une journée. Cela incite à toutes les folies : "On ose tout faire, on se lâche, tout est permis", confient des dames qui ont respecté le thème après-ski. Un jeune homme en chapelier fou avoue "on ne va pas se gêner de kidnapper des gens dans le public, pour rigoler bien sûr". Une autre skieuse poursuit : "il n’y a pas de préjugé, tout le monde est là pour s’amuser, se lâcher". Un jeune homme ajoute, "le ridicule ne tue pas, surtout quand on ne nous reconnait pas". "Il n’y a _pas de tabou_, pas de classe sociale" explique une autre participante. Et une plus jeune de conclure : "il n’y a pas de gêne en fait, chacun est comme il est dans un carnaval".