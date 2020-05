VIDÉOS - Ces candidats qui auraient dû illuminer l'Eurovision 2020

Pas d'Eurovision ce 16 mai 2020, mais des candidats tous plus talentueux et délirants les uns que les autres à découvrir sur internet.

Avouons le, l'Eurovision, c'est un peu un plaisir coupable : une soirée en famille ou entre amis face à ce que la musique a de plus décalé, des costumes souvent kitschissimes, des chorégraphies pas piquées des hannetons et une longue nuit à compter les points pour chaque pays. Mais cette année, le coronavirus Covid-19 aura eu raison de la 65e édition du concours de chant. Impossible donc de savoir si le candidat français, Tom Leeb, aurait pu nous apporter une sixième victoire après celle de Marie Myriam en 1977 avec "L'oiseau et l'Enfant".

Une émission de deux heures sur France 2

Ce samedi 16 mai, pas de concours de l'Eurovision mais une émission de deux heures présentée par Stéphane Bern. Dans "Shine a light" l'animateur mettra à l'honneur les artistes qui auraient dû se produire, en duplex depuis leurs lieux de résidence. Intéressant, mais avouons le, le charme ne sera pas le même. Alors France Bleu pense à ceux qui seront un peu en deuil ce samedi, avec la sélection du meilleur, du pire et du meilleur du pire des 41 candidats 2020 :

Le Français Tom Leeb avec Mon Alliée (The Best in Me)

Pas de concours donc pour Tom Leeb. Notre candidat avait pourtant tout fait pour mettre les chances de son côté, jusqu'à changer la version de sa chanson "The Best in me" renommée "Mon Alliée" pour un titre plus acoustique :

Les Islandais de Daði og Gagnamagnið avec Think about Things

Ils ne sont pas passés inaperçus sur les réseaux sociaux : le chanteur Daði Freyr Pétursson et son groupe ont vu leur popularité exploser après la diffusion de leur clip. La recette du succès : une chorégraphie minimaliste et un jeu de saxophone de tout beauté, qui rappelle aux puristes "l'Epic Sax Guy" moldave Sergey Stepanov qui avait illuminé le concours 2009 avec le groupe Sun Stroke Project.

Les Russes de Little Big avec la chanson Uno

Un groupe d'electro-rave russe aux costumes à faire pâlir n'importe quel groupe des années 70. On en sait pas ce que l'on préfère entre le pantalon bleu mi-moulant, mi-patte d'eph et la moustache guidon de vélo.

The Mamas - Move

Rien à voir avec The Mamas and the Papas et leur California Dreamin' : ici, les Mamas sont des chanteuses de gospel suédo-américaines. Ashley Haynes, Loulou Lamotte et Dinah Yonas Manna forme un trio qui ne manqueront pas de rappeler à certains (grands) enfants, les Muses du Hercule de Disney.

The Roop - On Fire

La Lituanie offre cette année un tube dance-pop à la chorégraphie ciselée, à reproduire sans trop de difficultés à la maison. De quoi rappeler le Backpack Kid aux plus jeunes. Là aussi, on assiste à une fabuleuse danse instrumentale tout en symétrie de guitares. Et cette question : pourquoi les loupes ?

Efendi - Cleopatra

L'Azerbaïdjan devait concourir avec la chanson "Cleopatra" de Samira Efendi. En effet, le concours n'est pas limité aux pays de l'Union européenne et la chanteuse azérie représentera d'ailleurs son pays pour le prochain concours de l'Eurovision de la chanson 2021. Un soulagement pour celle qui a déjà tenté cinq fois de chanter pour l'Azerbaïdjan lors de la compétition.

Vous pouvez retrouver les clips de tous les candidats sélectionnés pour l'édition 2020 sur le Youtube officiel de l'Eurovision.