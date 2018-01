L'Académie des César a dévoilé ce mercredi matin sa sélection d'acteurs, de réalisateurs et de films en lice pour les plus prestigieuses récompenses du cinéma français. La 43e cérémonie des César, dédiée à Jeanne Moreau, aura lieu le 2 mars prochain.

L'Académie des César a dévoilé ce mercredi matin sa sélection d'acteurs, de réalisateurs et de films en lice pour les plus prestigieuses récompenses du cinéma français. Les César seront remis le 2 mars prochain, lors d'une cérémonie dédiée à Jeanne Moreau animée par l'acteur et humoriste Manu Payet. C'est Vanessa Paradis qui ouvrira la cérémonie.

Cette année, une nouvelle récompense sera décernée : le César du public ira au film français qui a réuni le plus d'entrées.

Les nommés pour le César du meilleur film

Les films "120 Battements par minute", "Au revoir là-haut", "Barbara", "Le Brio", "Patients", "Petit paysan" et "Le sens de la fête" sont nommés pour le meilleur film.

Les nommés pour le César de meilleur acteur

Swann Arlaud, pour "Petit Paysan", Daniel Auteuil, pour Le Brio, Jean-Pierre Bacri, pour Le Sens de la fête, Guillaume Canet,pour "Rock’n’roll", Albert Dupontel, pour "Au revoir là-haut", Louis Garrel, pour "Le Redoutable" et Reda Kateb pour "Django".

Les nommées pour le César de meilleure actrice

Jeanne Balibar, pour "Barbara", Juliette Binoche, pour "Un beau soleil intérieur", Emmanuelle Devos, pour "Numéro Une", Marina Foïs, "L’Atelier" Doria Tillier, "Monsieur et Madame Adelman", Charlotte Gainsbourg, pour "La Promesse de l’Aube", et Karine Viard, pour "Jalouse".

Les nommés pour le César de meilleur réalisateur

Robin Campillo pour "120 Battements par minute", Albert Dupontel pour "Au revoir là-haut", Mathieu Amalric pour "Barbara", Julia Ducourneau pour "Grave", Hubert Charuel, pour "Petit paysan", Michel Hazanavicius pour "Le Redoutable", Olivier Nakache et Eric Toledano pour "Le sens de la fête".

Les nommés pour le César de meilleur acteur dans un second rôle

Niels Arestrup pour "Au revoir là-haut", Laurent Laffite, pour "Au revoir là-haut",Gilles Lellouche pour "Le Sens de la fête", Vincent Macaigne pour "Le Sens de la fête", Antoine Reinartz pour "120 battements par minute".

Les nommées pour le César de meilleure actrice dans un second rôle

Laure Calamy pour "Ava", Anaïs Demoustier pour "La Villa", Sara Giraudeau pour "Petit paysan", Adèle Haenel pour "120 Battements par minute", Mélanie Thierry pour "Au revoir là-haut".

Les nommées pour le César de meilleure espoir féminin

Iris Bry pour "Les Gardiennes",Laetitia Dosch pour "Jeune femme", Eye Haïdara pour "Le Sens de la fête",Camelia Jordana pour _"_Le Brio"et Garance Marillier pour "Grave".

Les nommés pour le césar de meilleur espoir masculin

Benjamin Lavernhe pour "Le Sens de la fête", Pablo Pauly pour "Patients", Arnaud Valois pour "120 Battements par minute", Finnegan Oldfield, pour "Marvin ou La Belle Éducation", Nahuel Perez Biscayart pour "120 Battements par minute".

Les nommés pour le César du meilleur premier film

"Grave" de Julia Ducournau, "Jeune femme" de Leonore Serraille, "Monsieur et Madame Adelman" de Nicolas Bedos, "Patients" de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, "Petit paysan" d'Hubert Charuel.

Les nommés pour le César du meilleur documentaire

"12 jours", réalisé par Raymond Depardon, "A voix haute - La Force de la parole", réalisé par Ladj Ly et Stéphane de Freitas, "Carré 35", réalisé par Eric Caravaca, "I Am Not Your Negro", réalisé par Raoul Peck, et "Visages Villages", réalisé par Agnès Varda et JR.