VIDÉOS - César 2019 : découvrez la liste des nommés et les bandes-annonces des films favoris

L'Académie des César a dévoilé le 23 janvier sa sélection d'acteurs, de réalisateurs et de films en lice pour les plus prestigieuses récompenses du cinéma français, remises le 22 février prochain lors d'une cérémonie présidée par Kristin Scott Thomas.

"Le grand bain" et "Jusqu'à la garde" grands favoris

Deux films sont grandissimes favoris de cette édition 2019 : "Le grand bain" de Gilles Lelouche et "Jusqu'à la garde" de Xavier Legrand. Tous les deux sont nommés dans dix catégories. Le premier raconte le défi que tentent de relever des cabossés de la vie qui se lancent dans la natation synchronisée. Le second est un drame sur les violences conjugales avec Léa Drucker.

Derrière ces deux favoris suivent "Les frères Sisters", western en anglais de Jacques Audiard et la comédie "En liberté !" de Pierre Salvadori, avec neuf nominations chacun.

Rude concurrence du côté des acteurs

Pour le César de la meilleure actrice, Mélanie Thierry pour "La douleur", Virginie Efira pour "Un amour impossible" et Léa Drucker pour "Jusqu'à la garde" comptent parmi les sept nommées, tout comme Élodie Bouchez et Sandrine Kiberlain dans "Pupille", Cécile de France dans "Mademoiselle de Joncquières" et Adèle Haenel dans "En liberté !".

Du côté des hommes, Denis Ménochet pour "Jusqu'à la garde", Romain Duris pour "Nos batailles" et Gilles Lellouche pour "Pupille" figurent parmi les sept acteurs en lice, aux côtés d'Edouard Baer dans "Mademoiselle de Joncquières", Vincent Lacoste dans "Amanda", Alex Lutz dans "Guy" et Pio Marmaï dans "En liberté !".

Les cinéastes Xavier Legrand et Gilles Lellouche concourent aussi dans la catégorie meilleure réalisation, aux côtés d'Emmanuel Finkiel, Pierre Salvadori, Jacques Audiard, Alex Lutz et Jeanne Herry.

L'an dernier, c'est "120 battements par minute" de Robin Campillo, fresque sur les années sida à travers le combat d'Act Up, qui avait été sacré meilleur film. Le César du meilleur acteur était revenu à Swann Arlaud dans "Petit paysan" et celui de la meilleure actrice à Jeanne Balibar dans "Barbara".