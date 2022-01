La liste des nominations pour la cérémonie des César 2022 vient d'être annoncée ce mercredi 26 janvier. Parmi les films en lice pour le César du meilleur film, on retrouve Illusions perdues, Aline ou encore Annette.

VIDÉOS - César 2022 : découvrez la liste des nommés et les bandes-annonces des films favoris

Malgré une année encore compliquée pour le cinéma français marquée par la pandémie de Covid-19, la 47e cérémonie des César, présentée par Antoine de Caunes, se tiendra le 25 février prochain sur la scène de l'Olympia de Paris sous la présidence de la réalisatrice Danièle Thompson. L'Académie vient de dévoiler la liste des nommés. Les 4.363 professionnels du cinéma membres de l'Académie auront un mois pour voter et les départager, dans 24 catégories. Un César d'honneur sera par ailleurs remis à l'actrice américaine Cate Blanchett. Découvrez les nommés et les grands favoris pour cette édition 2022.

Illusions perdues, Annette et Aline sont les grands favoris

Illusions perdues arrive en tête des nominations avec 15 chances de recevoir un César. Le film de Xavier Giannoli, une adaptation de Balzac, raconte la montée à Paris de Lucien (interprété par Benjamin Voisin) puis sa descente aux enfers. L'acteur principal est notamment nommé dans la catégorie _"_meilleur espoir masculin". Le film est aussi en lice pour le César de la "meilleure réalisation" et du "meilleur film". Jeanne Balibar et Cécile de France sont nommées dans la catégorie "meilleure actrice dans un second rôle".

Annette obtient de son côté 11 nominations. Leos Carax est nommé dans la catégorie "meilleure réalisation", Marion Cotillard peut espérer décrocher un nouveau César : l'actrice est nommée dans la catégorie "meilleure actrice". Son partenaire dans le film, l'américain Adam Driver, fait également partie des nommés.

Le film évènement de et avec Valérie Lemercier, Aline, arrive juste derrière avec 10 nominations : meilleur film, meilleure actrice, meilleure réalisation, meilleur actrice ou encore meilleur acteur dans un second rôle. Ce film, dont la sortie a été repoussée à de multiples reprises à cause de la pandémie, met en scène le personnage d'Aline Dieu une jeune québécoise qui rêve d'être chanteuse. Valérie Lemercier qui interprète Aline à tous les âges de sa vie s'est librement inspirée de l'histoire de Céline Dion.

Le film Bac Nord qui raconte le quotidien de policiers dans les quartiers nord de Marseille est également cité dans sept catégories. Gilles Lellouche est en lice pour la statuette de "meilleur acteur", François Civil est lui nommé dans la catégorie "meilleur acteur dans un second rôle". Malgré la polémique que la film a suscité, il a réuni 2,2 millions de spectateurs dans les salles de cinéma.

La Fracture de Catherine Corsini est nommé à six reprises. Le film explore le temps d'une nuit à l'hôpital, les divisions de la France à l'heure des "Gilets jaunes". Les acteurs principaux Valéria Bruni-Tedeschi et Pio Marmaï sont tous les deux nommés.

Les principales nominations aux César 2022

Meilleur film

Aline de Valérie Lemercier

Annette de Leos Carax

Bac Nord de Cédric Jimenez

L'évènement d'Audrey Diwan

La Fracture de Catherine Corsini

Illusions perdues de Xavier Giannoli

Onoda, 10.000 nuits dans la jungle de Arthur Harari

Meilleure réalisation

Valérie Lemercier pour Aline

Leos Carax pour Annette

Cédric Jimenez pour Bac Nord

Audrey Diwan pour L'Évènement

Xavier Giannoli pour Illusions perdues

Arthur Harari pour Onoda, 10.000 nuits dans la jungle

Julia Ducournau pour Titane

Meilleure actrice

Leïla Nekhti dans Les Intranquilles

Valéria Bruni-Tedeschi dans La Fracture

Laure Calamy dans Une femme du monde

Virginie Efira dans Benedetta

Vicky Krieps dans Serre-moi fort

Valérie Lemercier dans Aline

Léa Seydoux dans France

Meilleur acteur

Damien Bonnard dans Les Intranquilles

Adam Driver dans Annette

Gilles Lellouche dans Bac Nord

Vincent Macaigne dans Médecin de nuit

Benoit Magimel dans De son vivant

Pio Marmaï dans La Fracture

Pierre Niney dans Boîte Noire

Meilleure actrice dans un second rôle

Jeanne Balibar dans Illusions perdues

Cécile de France dans Illusions perdues

Aissatou Diallo Sagna dans La Fracture

Adèle Exarchopoulous dans Mandibules

Danielle Fichaud dans Aline

Meilleur acteur dans un second rôle

François Civil dans Bac Nord

Xavier Dolan dans Illusions perdues

Vincent Lacoste dans Illusions perdues

Karim Keklou dans Bac Nord

Sylvain Marcel dans Aline

Meilleur premier film

Gagarine de Fanny Latard et Jérémy Trouilh

Les Magnétiques de Vincent Maël Cardona

La Nuée de Just Philippot

La Panthère des Neiges de Marie Amiguet et Vincent Munier

Slalom de Charlène Favier

Meilleur espoir féminin

Noée Abita dans Slalom

Salomé Dewaels dans Illusions perdues

Agathe Rousselle dans Titane

Anamaria Vartolomei dans L'Évènement

Lucie Zhang dans Les Olympiades

Meilleur espoir masculin

Sandor Funtek dans Suprêmes

Sami Outalbali dans Une Histoire d'amour et désir

Timothée Robart dans Les Magnétiques

Makita Samba dans Les Olympiades

Benjamin Voisin dans Illusions perdues

Meilleur film étranger