Après une année cauchemardesque, l'Académie des César a dévoilé mercredi sa sélection d'acteurs, de réalisateurs et de films en lice pour les récompenses du cinéma français, qui seront remises le 12 mars. Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait, Adieu les cons et Eté 85 sont les grands favoris.

VIDÉOS - César : découvrez la liste des nommés et les bandes-annonces des films favoris

L'Académie des César a dévoilé ce mercredi la liste des acteurs, réalisateurs et films nommés pour les récompenses du cinéma français. Malgré une année très compliquée pour le 7e art et la fermeture des salles une bonne partie de l'année 2020 en raison des confinements, la cérémonie se tiendra le 12 mars sous la présidence de Roschdy Zem, avec Marina Foïs en maîtresse de cérémonie, Laurent Lafitte et Blanche Gardin à l'écriture des sketchs.

Un an après avoir connu une crise sans précédent, l'Académie devra donner des gages de son renouvellement. La nouvelle direction, sous l'égide de Véronique Cayla, a tout revu : Roman Polanski ne fait plus partie des membres, les Césars se veulent démocratiques et paritaires.

Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait, Adieu les cons et Eté 85, grands favoris

Les Choses qu'on dit, les choses qu'ont fait, d'Emmanuel Mouret mène les nominations pour les César 2021 avec 13 nominations. Le long métrage est en lice pour le César du meilleur film, celui du meilleur réalisateur. Ces deux acteurs principaux Camelia Jordana et Niels Schneider sont tous les deus nommés pour le César de la meilleure actrice et celui du meilleur acteur.

Deux films suivent au podium, tous les deux avec 12 nominations. Tout d'abord Adieu les cons, de et avec Albert Dupontel, lui-même nommé dans la catégorie meilleur acteur et meilleur réalisateur. Sa partenaire à l'écran Virginie Efira est également nommée pour le César de la meilleur actrice.

Ensuite, Eté 85 de François Ozon recense également 12 nominations. Les deux jeunes acteurs à l'affiche du film, Benjamin Voisin et Félix Lefebvre sont tous les deux nommés dans la catégorie meilleur espoir masculin. Souvent nommé mais jamais récompensé, François Ozon tient là une nouvelle chance remporter le César du meilleur film.

La comédie Antoinette dans les Cévennes, succès public de cet été avec plus de 700.000 entrées en salles, est nommée dans 8 catégories. Laure Calamy, qui tient le rôle principal, est en lice pour la récompense de la meilleure actrice.

Le documentaire Adolescentes de Sébastien Lifshitz compte 6 nominations et concourt dans la catégorie du meilleur documentaire et également celui du meilleur film.

Sami Bouajila dans Un Fils, Jonathan Cohen dans Enorme et Lambert Wilson pour son incarnation du général dans De Gaulle, sont tous les trois en lice pour le César du meilleur acteur.

Martine Chevalier et Barbara Sukowa, qui partagent l'affiche de Deux, sont toutes deux nommées dans la catégorie meilleure actrice.