VIDEOS : Châteauroux à l'heure américaine

Châteauroux, France

Chapeaux de cow-boys visés sur les têtes, blousons sur les épaules, santiags et bandana. L'Amérique débarque à Belle Isle à Châteauroux. Pendant 3 jours, le festival Good Old days offre un voyage de l'autre côté de l'Atlantique sans quitter la terre castelroussine. Au menu : défilé de moto et de camions incroyables, reconstitution d'un campement de l'US army courant 19ème siècle, ranch de sheriff, pin-up, danse country et évidemment gastronomie made in USA.

Samedi 21 septembre, une collection de véhicules américains a défilé dans les rues de Châteauroux

Beaucoup avez fait l'effort de venir habillés dans le thème pour l'occasion...