VIDÉOS - Chiffre du jour : une nomination aux Victoires de la musique pour l'Avignonnaise Suzane

L'Avignonnaise Suzane est en lice dans la catégorie "révélation scène" aux Victoires de la Musique. Ses plus gros succès à découvrir dans cet article et sur France Bleu Vaucluse ce vendredi soir.

Suzane sera-t-elle sacrée Révélation scène de l'année ? L'Avignonnaise est en lice pour les 35e Victoires de la Musique, face à deux autres jeunes femmes, Hoshi et Aloïse Sauvage. Suzane a arpenté pas mal de scènes ces derniers mois. Elle a même été la championne des festivals de l'été : 32 dates et pas n'importe où puisqu'elle a chanté aux Vieilles Charrues ou aux Francopholies, mais aussi à l'Olympia.

Dans sa combinaison bleu électrique, avec son carré court et sa frange sur les yeux, Suzane chante, danse, fait le show sur des notes électros et des textes engagés. Dans "SLT", elle incarne un harceleur de rue.

Après des mois de tournée, la jeune femme de 29 ans a sorti au mois de janvier "Toï Toï", album de 14 titres. L'ancienne élève du lycée Mistral et du Conservatoire d'Avignon rebaptisée Suzane, avec un seul N, comme l'une de ses grands mère. Son vrai nom, c'est Océane et on n'a pas fini d'entendre parler d'elle.

