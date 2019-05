VIDÉOS | Coupe de France de Double Dutch : cette année les équipes s'affrontent à la Ferté-Bernard

La Ferté-Bernard, France

Vous avez déjà forcément fait de la corde à sauter quand vous étiez petits avec des amis ou plus récemment à la salle de sport. Oui, mais vous n'en avez probablement jamais fait façon "Double Dutch". Ce sport venu tout droit des Etat-Unis consiste à sauter et à faire des figures entre deux cordes qui tournent autour de nous. Et bien ce week-end se déroule la Coupe de France à la Ferté-Bernard pas très loin du Mans. Environ 300 sportifs sont attendus sur place et parmi eux, l'équipe de la commune. En attendant de peut-être remporter la médaille, elle s'entraîne sans relâche et nous avons pu assister à l'entraînement.

300 pas en deux minutes

Alors concrètement, il existe plusieurs catégories : la Double Dutch à trois, le Double Dutch à quatre, mais aussi la corde seule ou à deux. Quant aux épreuves, il y a celle de vitesse et celle de "free style" qui nécessite de faire des figures entre les cordes. Et pour le vocabulaire à adopter, sachez que celui au milieu des cordes s'appelle le "sauteur" et ceux qui tournent les cordes, les "tourneurs". Petite précision concernant l'épreuve de vitesse, le but est de faire 300 pas en deux minutes, rien que ça.

Que ce soit pour l'épreuve de "free style" ou pour celle solo ou duo, les membres du jury seront très attentifs à la vitesse, à la précision, aux figures, mais aussi à la bonne communication entre les coéquipiers, à leur sourire ou encore à la beauté des cordes à sauter. L'équipe de la Ferté-Bernard a déjà remporté des médailles dans différentes catégories et espère en remporter d'autres ce week-end. Et pourquoi pas participer à la Coupe du monde de Double Dutch.

La Coupe de France a lieu ce samedi à la salle des sports "Olympe" à la Ferté-Bernard à partir de 10h. C'est ouvert au public. Et pour ceux qui souhaiteraient s'y mettre, sachez que le Double Dutch est un sport pour filles et garçons de tout âge.