VIDEOS - Cuisine alsacienne : cinq recettes emblématiques à (re)découvrir

L'Alsace, ses maisons à colombages, ses cigognes, ses côteaux de vigne et ses plats aussi savoureux que leur nom est imprononçable... pour le profane. A l'occasion de la révélation à Strasbourg, le 6 mars, du palmarès du Guide Michelin 2023 , France Bleu Alsace a rencontré des cuisiniers ou des artisans qui nous donnent leurs trucs et montrent leur coup de main pour se régaler de tarte flambée, baeckeoffe, choucroute, kougelhopf et fleischschnakas.

Le kougelhopf en duo à la boulangerie Bernhard de Mommenheim

Chez Bernhard à Mommenheim, sept générations perpétuent la tradition de la boulangerie alsacienne. Maxime est actuellement aux commandes et il a reçu à l'automne 2022 le prix du Kougelhopf d'or à la Foire européenne de Strasbourg.

Gérard, son père, n'est pas loin. Tous les deux manipulent avec aisance la pâte avant de démouler et saupoudrer de sucre un appétissant kougelhopf.

La tarte flambée en un tour de main

Pour connaître les secrets d'une bonne tarte flambée, direction le restaurant A l'Aigle de Pfulgriesheim , un temple de cette spécialité : plus de 400 sont produites ici chaque jour. Le chef Laurent Schweighoeffer nous emmène en cuisine. Son coup de main et le bon lard paysan font la différence.

La tarte flambée, ou flammekueche, est née dans le Kochersberg, au nord-ouest de Strasbourg. Ses origines remonteraient au XVIIIe siècle, quand les paysans venaient faire cuire leur pain en fin de semaine dans la four du boulanger.

Un baeckeoffe savoureux : suivez Christine Spiesser

Sur les marchés et sur les réseaux sociaux, Christine Spiesser promène son camion de boucher-charcutier-traiteur au féminin et dispense des conseils pour bien exploiter ses produits.

Pour réussir un baeckeoffe savoureux et "pas sec du tout", il faut des bons produits, donc, mais aussi la bonne manière de répartir la viande et les pommes de terre dans la terrine.

Baeckeoffe signifie "le four du boulanger" : là aussi, ce plat traditionnel, à base de viandes et de légumes marinés, était mis à cuire autrefois dans le four du boulanger.

Une choucroute tout en arôme avec le chef de Chez Yvonne

Serge Cutillo est au fourneau d'un restaurant emblématique de Strasbourg : la winstub Chez Yvonne. Pour lui, une bonne choucroute, ce sont d'abord de bons produits et le respect des étapes indispensables à l'échange des arômes : le bouillon, les oignons, le chou qui mijote avec les viandes pendant une bonne heure et demie, puis les pommes de terre...

Et un mélange d'épices indispensable pour donner à cette choucroute son identité, la fameuse choucroute de Chez Yvonne .

Les fleischnakas : une spécialité de la région de Mulhouse

La maison Kaeffer , une entreprise familiale de bouchers-traiteurs de Wittenheim, est spécialiste des fleischnakas. A l'origine, il s'agissait d'utiliser les restes de pot-au-feu en les étalant dans une pâte à nouille. Aujourd'hui, la viande, les légumes et les aromates mijotent pendant des heures, avant d'être roulés dans la pâte. Et le grand rouleau coupé en tranches avant d'être cuit à la poêle ou dans du bouillon.

La recette est originaire de la région mulhousienne mais elle a essaimé dans toute la région. Jean-Paul Kaeffer raconte qu'aujourd'hui, les parents achètent des fleischnakas sous vide pour leurs enfants étudiants qui les réchauffent au micro-onde.