VIDÉOS - Des champions de boogie-woogie ce samedi en Mayenne, du grand spectacle !

Laurie et Karim, plusieurs fois titrés aux Championnats du Monde et d'Europe de boogie-woogie, participeront ce samedi soir à une soirée dansante à Montigné-le-Brillant. Show assuré !

Karim et Laurie champions de boogie-woogie

Montigné-le-Brillant, France

Ce sont des stars du boogie-woogie qui viennent en Mayenne ce samedi 15 septembre. Ils animeront d'abord à Laval des ateliers de découverte cette danse précurseur du rock n' roll des années 50. Dans la soirée, Laurie et Karim seront à la salle des loisirs de Montigné-le-Brillant pour une démonstration à partir de 20 heures (entrée fixée à 12 euros).

Laurie et Karim ont un palmarès bien fourni. Rien que l'an dernier, ils ont terminé 3èmes au Championnat du Monde et d'Europe, 3èmes à la Coupe du Monde et sont vice-champions de France.

Pour tout renseignement supplémentaire sur ce duo qui enflamme les pistes, rendez-vous sur le site Boogie Connection.