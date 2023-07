VIDEOS - Nice : des dizaines de milliers de spectateurs pour voir The Weeknd à l'Allianz Riviera

L'Allianz Riviera va scintiller ce week-end ! Le chanteur le plus écouté de la planète performe ce samedi soir et dimanche dans le stade Niçois. 68.000 personnes sont attendues pour les deux dates.

68.000 personnes attendues

Les fans de l'artiste Canadien n'ont pas hésité à attendre plusieurs heures sous le soleil pour entrer dans le stade. Un public large, composé majoritairement de Français, mais dans lequel on retrouve aussi beaucoup d'Italiens, de Suisses et d'Espagnols !

Une ligne de tram dédiée

Pour l'occasion, des aménagements spéciaux ont été faits, avec une ligne de tram dédiée. L'accès au stade se fait facilement et assez rapidement en transports en commun. C'est clairement le conseil à vous donner, si vous vous rendez au stade : par le tram, une bonne demi-heure entre le port de Nice et le stade et c'est réglé !

Sur place, le personnel est souriant, sympathique et sait vous aiguiller (on vous conseille de bien suivre l'entrée par laquelle vous devez arriver, regardez bien votre billet).

33° dans l'enceinte du stade

De plus, des boissons (même si on peut entrer avec des bouteilles d'eau - sans bouchon -) sont à vendre dans l'enceinte du stade. Les craintes des organisateurs se portant essentiellement sur la déshydratation possible lors de ces événements, le thermomètre affichant 33° dans l'enceinte de l'Allianz Riviera à Nice au moment des premières notes.

The Weeknd attendu à 20h45

À 18h40, dans un stade pas encore rempli, la première partie Mike Dean a commencé. À 19h30**, la seconde partie, un artiste très connu Kaytranada a commencé à envoyer les décibels. The Weeknd est attendu à 20h45.