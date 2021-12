VIDEOS: des lances, des chutes dans l'eau et un hommage à Christian Imparato aux joutes de Noel de Sète

Du soleil et des chutes dans une eau glacial : voilà pour le programme de ces nouvelles joutes de Noel qui se sont déroulées ce samedi après-midi dans le Cadre royal, à Sète. Un évènement également en hommage à Christian Imparato, le célèbre micro du Grand Prix de la Saint-Louis, décédé en septembre.

Les badauds ont eu le droit à un vrai spectacle. Comme le veut la tradition, les membres des équipages ont d'abord défilé, vêtus tout de blanc et accompagnés par la musique traditionnelle, du hautbois et de tambours jusqu'à leur barque.

Le défilé s'achève sur les quais pour les jouteurs, qui rejoignent par la suite leur barque. © Radio France - Virginie Vandeville

A quelques minutes de s'engager dans ces nouvelles joutes, certains redoutent la froideur de l'eau. "Je n'étais pas sûr de participer, mais avec l'ambiance, je me suis lancé. Du coup, je n'ai pas le choix, il faut que le l'emporte pour ne pas finir dans l'eau", assure Anthony, un habitué de la lance depuis 2003. D'autres se sont un peu plus organisé. _"Moi j'ai mis une combinaison. J'ai participé aux joutes de N_oël il y a deux ans et plus je m'approche du bord du quai, plus mon corps se souvient de cette eau", assure Olivier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A en croire quelques participants, l'eau, ce samedi, avoisine les 14 degrés. Mais voilà, les chutes, c'est bien ce que le public attend. Après quelques minutes de jeux, l'absence de chute et de nombreux bouquets créaient d'ailleurs quelques frustrations. "J'espère qu'ils vont enfin tomber", assure un petit garçon venu avec sa mère assister à l'événement. "Ils ne veulent pas tomber à cause de la froideur de l'eau", constate une autre spectatrice.

De nombreux badauds étaient rassemblés pour assister aux festivités. © Radio France - Virginie Vandeville

Il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour que l'un des coups de lance soit fatal à un des jouteurs, à l'instar de Cédric. "Qu'est ce qu'elle est froide! Je suis glacé", assure le jeune homme tout sourire qui participait à ses premières joutes de Noel.

Cédric est l'un des premiers jouteurs a être tombé dans l'eau glacial. Mais il garde le sourire. © Radio France - Virginie Vandeville

Une douche qui restera gravée à coup sûr pour ce participant qui, une fois sorti de l'eau se précipite pour se réchauffer à l'aide de serviettes et d'un change apportée par sa compagne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un événement traditionnel inratable

Au-delà des chutes, l'événement fait la joie des locaux. "J'adore les joutes, je n'en rate aucune. C'est beau à voir et il y a une bonne ambiance. Ce sont nos traditions", précise Corine une sétoise venue en compagnie de proches. Parmi eux, Louis, 12 ans, le regard fixé sur les barques qui effectuent des allers et retours. "Je trouve cela extraordinaire. J'ai demandé à ma mère de venir exprès pour ne pas rater cela. C'est magnifique. J'en fais déjà un petit peu avec des barques à moteur. Mon rêve est de faire comme eux et de participer au Grand Prix de la Saint-Louis", assure le jeune homme.

Louis et Corine, des passionnés des joutes de Sète. © Radio France - Virginie Vandeville

Un hommage rendu à Christian Imparato

Des joutes traditionnelles avec un grand absent pour cette nouvelle édition : Christian Imparato. Un hommage lui a été rendu peu avant le début de l'événement par son acolyte du micro depuis 35 ans, Germinal Rausa. "C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de Sète par ses joutes et sa personnalité. C'est quelqu'un qu'on oubliera jamais. On est marqué par sa présence et il est encore là avec nous".