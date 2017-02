VIDEOS - Dordogne : les idoles de la tournée "Âge Tendre" ont fait vibrer le Palio

La tournée des idoles "Âge Tendre" a fait escale au Palio de Boulazac ce samedi 11 février pour deux représentations. Hugues Aufray, Gérard Lenorman, Isabelle Aubret, Marcel Amont et bien d'autres stars ont transporté le public 50 ans en arrière.

Pour son dixième anniversaire, la tournée des idoles "Âge Tendre" produite par Christophe Dechavanne est passée par Le Palio de Boulazac ce samedi 11 février. Deux représentations à 15h et 20h. Deux spectacles exceptionnels de près de trois heures en présence de Hugues Aufray, Marcel Amont, Isabelle Aubret, Gérard Lenorman, Linda De Suza, Pascal Danel, Au bonheur des dames ou encore The Rubettes.

Victime d'un problème de voix, la chanteuse Sheila n'était malheureusement pas de la partie. Une déception pour ses fans. Installées au premier rang, Laurette et Claudette, 56 et 57 ans avaient le déplacement du nord du département pour venir applaudir l'interprète de "L'école est finie". "C'est triste. On rêvait de la voir. En plus, pour une fois on a eu des places au premier rang...c'est vraiment dommage."

Mais la déception a vite laissé place à la joie avec l''entrée sur scène d'Hugues Aufray. "Stewball", "Santiano", l'ami de Bob Dylan a repris quelques-uns de ses plus grands tubes et très vite le public s'est levé. Juste le temps d'interpréter deux ou trois titres, les artistes se succèdent, sous la houlette de l'animateur de France 3 Cyril Féraud.

Marcel Amont a repris ses plus grands succès. © Radio France - Benjamin Fontaine

Isabelle Aubret reprend Ferrat, Marcel Amont fait des pitreries et montre qu'à 87 ans il n'a presque rien perdu de ses capacités vocales. Les Rubettes font monter l'ambiance d'un cran. Dans la fosse, les spectateurs les plus alertes sont debout et dansent. "C'est génial je retrouve mes 20 ans," s'amuse Claudine.

The Rubettes ont fait danser les Périgourdins. © Radio France - Benjamin Fontaine