VIDÉOS - Eurovision : le Portugal sacré pour la première fois, la France 12e

Le Portugal a remporté l'Eurovision 2017 pour la première fois samedi soir devant la Bulgarie et la Moldavie. La France, représentée par Alma et sa chanson "Requiem" dans ce concours de la chanson, a terminé à la 12e position.

Privée du Top 10. Après la 6e place obtenue par Amir l'an passé, Alma a récolté 135 points pour permettre à la France de terminer 12e sur les 26 pays qui participaient à la finale de l'Eurovision qui se déroulait à Kiev, en Ukraine.

Avec son titre "Requiem", la chanteuse de 28 ans avait glissé quelques paroles en anglais pour conquérir le public du concours aux 200 millions de téléspectateurs. Visiblement, cela n'a pas convaincu.

VIDÉO. La prestation d'Alma.

C'est une 40e année de disette pour la France à l'Eurovision après la dernière victoire en 1977 de Marie Myriam avec "L'oiseau et l'enfant".

Le Portugal triomphe pour la première fois

Le Portugal a succédé à l'Ukraine au palmarès. Représenté par Salvador Sobral, encore inconnu il y a quelques semaines, le crooner à la voix fragile a permis à son pays de décrocher sa toute première victoire avec 758 points. L'artiste portugais de 27 ans à la barbe clairsemée est en attente d'une greffe de coeur en raison d'une sévère insuffisance cardiaque qui l'a empêché de participer aux répétitions. Il s'est imposé avec son mélancolique morceau jazzy "Amar Pelos Dois" (Aimer pour deux).

VIDÉO. La prestation de Salvador Sobral.

Le concours de l'Eurovision 2018 aura donc lieu l'année prochaine à Lisbonne.

Incident rare mais sans gravité

Une cérémonie 2017 bien huilée jusqu'aux votes. Alors que la chanteuse Jamala chantait sur scène, un homme avec un drapeau australien est monté sur scène et a montré ses fesses avant d'être évacué par le service de sécurité. Incident rare mais sans gravité.

pleine lune a kiev pic.twitter.com/i918rlQqpC — Philou (@philousports) May 13, 2017

L'absence très politique de la Russie

Un an après une victoire très politique de l'Ukraine devant la Russie, le contexte s'est révélé de nouveau chargé pour l'émission, organisée dans un pays meurtri par plus de trois ans de guerre et sans la candidate russe Ioulia Samoïlova.

La jeune femme de 27 ans, qui se déplace en fauteuil roulant, a été interdite d'entrée par Kiev pour avoir chanté en Crimée, péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014, conduisant au refus de la Russie de diffuser l'événement et à l'exclusion du pays.

Le président ukrainien absent à cause des combats

Le show européen, monument depuis plus de 60 ans du glamour et de la fête pour les uns, du kitsch et du mauvais goût pour les autres, a été ouvert officiellement par ses présentateurs ukrainiens Oleksandre Skitchko, Volodymyr Ostaptchouk et Timour Mirochnytchenko, dans un pays meurtri par trois ans de guerre

D'ailleurs, le président ukrainien Petro Porochenko a annoncé qu'il annulait sa présence prévue à la finale du concours de l'Eurovision, qui se tenait à Kiev, en raison des combats qui ont tué au moins quatre civils dans l'est du pays.

