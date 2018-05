France

La France fait partie des "big five", les cinq plus gros contributeurs financiers de l’Eurovision. Ce statut lui permet depuis 1999 d’être assuré d’une place en finale tous les ans. Mais pas de décrocher la première place. Ainsi, la dernière fois que la France s’est retrouvée en haut du podium du concours de chanson, c’était en 1977, avec la chanson L’oiseau et l’enfant de Marie Myriam. Les quatre autres fois, c’était en 1958 (avec Dors mon amour interprété par André Claveau), 1960 (Tom Pillibi par Jacqueline Boyer), 1962 (Un Premier amour par Isabelle Aubret) et 1969 (Un jour, un enfant par Frida Boccara). Et France Gall, dans tout ça ? En fait, la chanteuse française a bien remporté l’Eurovision en 1965, avec Poupée de cire, poupée de son, mais pour le compte… du Luxembourg !

Pour autant, avec ses cinq victoires, la France est pour l’instant la dauphine du concours. Elle se classe sur la deuxième marche (aux côtés du Luxembourg, du Royaume-Uni et de la Suède). Seule l’Irlande revendique sept victoires. La France a été bonne élève et a passé seulement deux fois son tour : en 1974 après le décès de George Pompidou, et en 1982, sur décision du directeur des variétés de TF1, Pierre Bouteiller, qui voyait dans le concours "un monument à la bêtise".

1958 : André Claveau – Dors mon amour

1960 : Jacqueline Boyer Tom Pillibi

1962 : Isabelle Aubret – Un premier amour

1969 : Frida Boccara – Un jour, un enfant

1977 : Marie Myriam – L’oiseau et l’enfant

2018 ? Madame Monsieur - Mercy